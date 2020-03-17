Украинские звезды снялись в ролике МОЗ о предупреждении коронавируса

Новости о пандемии коронавируса появляются буквально каждую минуту. Украинские знаменитости поддержали инициативу Минздрава и снялись в информационном ролике против коронавируса, сообщает Thebabel.

Известные личности поддержали мастштабную информационную кампанию Министерства здравоохранения Украины против распространения коронавируса. В видеоролике снялись: Монатик, Потап, Jerry Heil, Michelle Andrade, Маша Ефросинина, Павел Зибров группа «Время и Стекло» и другие. Они призвали граждан соблюдать простые правила, чтобы уберечь себя от заболевания.

Уменьшить риски инфицирования и обезопасить себя от недуга не так уж и трудно. Достаточно придерживаться нескольких правил.

Известный певец Дмитрий Шуров в видео подчеркивает необходимость дезинфекции рук спиртосодержащим антисептиком, особенно после контакта с животными.

Мишель Андраде предлагает пользоваться для оплаты карточкой, ведь через наличные можно легко заразиться инфекцией.

Продюсер и рэпер Потап советует протирать экран мобильного телефона влажными салфетками.

Павел Зибров призывает соотечественников не трогать лицо руками.

С помощью этого видео МЗ еще раз стремится напомнить украинцам, что следует придерживаться простых рекомендаций, чтобы не ставить под угрозу свое здоровье и жизнь.







