Карантинные страсти: вооруженные преступники украли 100 тысяч медицинских масок

В Киеве вооруженные грабители напали на предпринимателей и отобрали у них 100 тысяч медицинских масок. Ранее в пункте пропуска «Устилуг» задержали мужчину, который пытался вывезти в Польшу 10 тыс. медицинских масок.

Как сообщают в прокуратуре Киева, бизнесмены скупали маски в разных точках, выложив около миллиона гривен за товар, и решили их продавать через знакомых.

Во время встречи с покупателями и погрузки товара в автомобиль, к ним подъехали люди в спецодежде с предметами, похожими на пистолеты. Представившись сотрудниками СБУ и угрожая, возможно, оружием, мужчины положили потерпевших на землю, погрузили товар и без каких-либо пояснений разъехались в разных направлениях», — сообщают в прокуратуре.

Правоохранители установили личности троих мужчин, причастных к ограблению, и задержали их. Задержанные — жители столицы и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет. Они не имеют отношения к правоохранительным органам и совершили преступление с целью завладения дефицитным товаром для дальнейшей продажи. Сейчас следствие устанавливает, кто еще причастен к этому преступлению.

По информации спикера столичной прокуратуры Надежды Максимец, большую часть украденных масок удалось обнаружить, а часть злоумышленники уже успели продать.

«По закону, маски должны быть возвращены на хранение владельцам, однако в условиях дефицита целесообразно было бы рассмотреть вариант об их использовании на нужды государства. Вопрос в том, будет ли найдено взаимопонимание с владельцами», — пишет Надежда Максимец на своей страничке в соцсетях.

Источник: fakty







