В Чикаго из-за короновируса закрыли океанариум, пингвинов выпустили погулять

В результате распространения коронавируса в Чикаго (США) был закрыт для посетителей океанариум Shedd Aquarium. Местных пингвинов, которые скучают без посетителей, персонал выпустил погулять по помещениям океанариума.

Теперь забавные питомцы ходят по залам и любуются рыбами. Об этом сообщается на странице в Twitter Shedd Aquarium.

Публикации сотрудниками океанариума видеозаписей с участием пингвинов по кличкам Веллингтон, Эвард и Энни уже стали напоминать мини-сериал.

Мимишное видео можно посмотреть тут.







