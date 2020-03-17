Более 40 тысяч украинцев застряли за рубежом, 3,5 тысячи хотят вернуться домой

В посольства Украины с просьбами о помощи с возвращением в Украину пока обратилось 3644 наших соотечественника. Об этом заявил на брифинге во вторник, 17 марта, заместитель министра иностранных дел Егор Божок, сообщает МИД.

«На сегодня у нас зарегистрировано 3644 наших соотечественника, желающих идентифицировать себя в наших посольствах и обратились с просьбой о возвращении домой. Работа с этими людьми ведется и они вскоре прибудут домой», - сказал Божок.

Он также заверил, что МИД, Мининфраструктуры и Государственная пограничная служба Украины вышли на штатный режим круглосуточной взаимодействия организации планового возвращения наших сограждан из-за рубежа, поэтому «паника с эвакуацией отменяется». В этом контексте дипломат напомнил, что за последние сутки удалось вернуть в Украину из-за границы несколько тысяч украинцев, и «эта работа продолжается».

Божок также отметил, что украинцы, которые сейчас находятся на карантине в Египте, в плановом порядке вернутся в Украину после его завершения.

Всего в Украину из-за границы вернулись уже 38 самолетов с эвакуированными.

Надо понимать: короновирус они таки привезут...







