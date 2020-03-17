Карантин - не каникулы, украинским школьникам объявили расписание видеоуроков

В Украине из-за угрозы коронавируса в детсадах, школах и вузах ввели трехнедельный карантин. Однако, карантин - это не каникулы, а потому не является поводом отказаться от занятий.

Телеканал "Киев" будет транслировать ученикам видеоуроки по 12 предметам. Начнется трансляция видеоуроков с понедельника, 16 марта.

Для учащихся 9 и 11 классов в прямом эфире их проведут лучшие учителя столичных школ. Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Киев".

Видеоуроки будут выходить ежедневно по будням, по три-четыре в день (в 9:30, 11:30 и 13:30.) Они также будут доступны на YouTube-канале.

Продолжительность урока - 30 минут. В программе трансляций будут уроки по таким предметам: биология, химия, украинский язык и литература, история Украины, мировая история, география, физика, алгебра, геометрия, немецкий и английский языки.

Источник: znaj







