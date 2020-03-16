Короновирус: хроника чрезвычайных событий в Украине 16 марта

Ситуация все больше похожа на голливудские фантастические триллеры. Нам грозит чрезвычайное положение, которая оппозиция считает угрожающим для страны и опасается принятия "под шумок" решений, о которых мы потом очень пожалеем. В частности - Рада в условиях карантинной "тишины" может принять недоработанный закон о земле.

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Питань багато. А тим часом...





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Президент України Володимир Зеленський закликав:

🔸 З 17 березня заборонити приймати відвідувачів установам культури, ТРЦ, ресторанам, кафе та закладам розваг і послуг

🔸 В областях, де підтверджені випадки коронавируса, запровадити надзвичайний стан

🔸 Заборонити МОЗ робити планові операції, робити тільки термінові і необхідні

🔸 З 18 березня 12:00 припинити міжміські та міжобласні перевезення (авто, авіа, залізничний); закрити метро; в тролейбусах / трамваях / автобусах перевозити людей по місту в кількості не більше 20 чоловік, в маршрутках - не більше 10 осіб

🔸 Обмежити експорт деяких продуктів харчування

🔸 Закрити ТРЦ, ресторани, кафе і т. Д.

🔸 Пенсіонерам, які отримують менше 5 000 грн. виплатити доплату в 1 000 грн.

🔸 Ввести з 17 березня режим НС у Чернівецькій та Житомирській обл.

🔸 Заборонити заходи чисельністю понад 10 чол., в тому числі обряди і церемонії

🔸 Забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банків; працювати повинні також всі держоргани, медичні та правоохоронні установи

🔸 ВР - продовжувати роботу, приймати необхідні реформи та розв'язання

🔸 Штрафувати за порушення режиму обсервації або самоізоляції хворих на коронавірус; за це може бути адміністративна - штрафи від 17 до 34 тис грн. - або кримінальна відповідальність.



Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після засідання Уряду повідомив, що офіційно вирішено заборонити:

🔸 регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні;

🔸 перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі;

🔸 з 17 березня закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі);

масові заходи за участі більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями;

🔸 з 18 березня перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення до прийняття окремого рішення (за погодженням відповідних міністерств).



Прем’єр-міністр також зазначив, що на засіданні додатково було вирішено:

🔸 обмежити експорт продуктів харчування за визначеним Урядом переліком.

🔸 запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року;

🔸 не допускати на атомні електростанція та міста-супутники працівників із ознаками респіраторних захворювань та посилити санітарно-пропускний контроль для персоналу.



“Заходи жорсткі та кардинальні. Але здоров’я та життя наших громадян важливіші за тимчасові незручності. Прошу всіх з розумінням поставитися до запроваджених обмежень і попіклуватися про себе та своїх рідних”, — резюмував Шмигаль.



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У Чернівецькій обласній лікарні померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус. Смерть наступила о 19:00, повідомляється на сторінці Чернівецької ОДА в Facebook. Це сталося внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.



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Зеленський провів зустріч з представниками великого бізнесу. У пресслужбі Зеленського заявили, що на зустрічі були власники і топменеджери найбільших українських компаній і бізнес-груп, з якими голова держави обговорив питання допомоги під час проведення заходів з протидії поширенню в Україні COVID-19.

Із Зеленським на Банковій зустрічалися харківський бізнесмен Олександр Ярославський, власник і голова ради директорів групи компаній "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк, а також названі "Схемами" Рінат Ахметов і Ігор Коломойський.

Голова держави закликав бізнесменів до соціальної відповідальності і допомогти зберегти здоров'я і життя українців. Зокрема, йшлося про допомогу - до 12 млрд грн - із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфікуючих засобів.

В Офісі президента заявили, що бізнесмени погодилися з пропозиціями Зеленського і пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів для протидії поширенню коронавірусу.



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В Офісі президента України розробляються правові підстави для введення надзвичайного стану в країні через поширення коронавірусу. Це питання президент Володимир Зеленський обговорював на засіданні фракції "Слуга народу". Рішення може бути ухвалене найближчими днями.



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Згідно з інформацією Кабінету міністрів України, станом на сьогодні відомо про 43 тисячі громадян України, "застрягли" за кордоном. Про це в Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який присутній на засіданні уряду.

Станом на ранок понеділка в посольствах і консульствах України за кордоном зареєструвалась 1791 особа, що попросила допомогти їм виїхати з країн їхнього перебування. Про це сказав на брифінгу у понеділок міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністерство інфраструктури України оприлюднило перелік міжнародних авіарейсів, які заплановані для евакуації українців з-за кордону у зв’язку з стрімким поширенням небезпечного коронавірусу у світі. Евакуація громадян України буде проводитися з таких країн, як Туреччина, Єгипет, США, Вірменія, ОАЕ, Канада, Таїланд, Грузія, Азербайджан, Молдова та Ізраїль.



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Володимир Зеленський заявив: якщо мер Харкова Генадій Кернес відмовиться виконувати його розпорядження про закриття метрополітену під час карантину спрямованого на протидію поширенню коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні (а Кернес таки сказав, що відмовляється!), на нього чекає кримінальна відповідальність.



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В суботу заплановано прибуття в Україну одного мільйону швидких тестів для виявлення коронавірусу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі ток-шоу “Свобода слова”.



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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на 23.00 термінову нічну зустріч глав фракцій українського парламенту. Про що розмовляли - поки що невідомо...





Інфокава за матеріалами ЗМІ







