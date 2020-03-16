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Вчера, 20:00
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После отставки Гончарука отозван ряд законодательных инициатив бывшего Кабмина

Из Верховной Рады отозвали ряд законопроектов, которые внес Кабмин Алексея Гончарука. В частности, в карточке проекта Закона о труде указано, что документ был отозван и снят с рассмотрения.


Также отозваны:


* Проект Закона об основах административно-территориального устройства Украины;
* Проект Закона о внесении изменения в Закон Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей;
* Проект Закона о внесении изменения в статью 10 Закона Украины О местных государственных администрациях относительно назначения заместителей председателей местных государственных администраций;
* Проект Закона о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения;
* Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания предпосылок для повышения прожиточного минимума;
* Проект Закона о медиации;
* Проект Закона о таможенном тарифе Украины;
* Проект Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины.


О причинах отозвания ничего не сообщается.

Источник: Телеграмм



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