В Украине резко выросла незаконная вырубка лесов

В прошлом году объемы незаконной вырубки леса выросли почти в семь раз - до 118 тысяч кубометров с 17,7 тысячи кубометров годом ранее. Об этом сообщил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий.

"Объемы и убытки от незаконных рубок тогда выросли до критического показателя 118 тысяч кубометров - это почти в семь раз больше - с общим убытком государству на сумму 814 миллионов гривен", - сказал он.

По словам Заблоцкого, больше всего незаконных рубок зафиксировано в Харьковской области, где в прошлом году агентство выявило убытков на сумму 51,7 миллиона гривен, в Херсонской - 16,9 миллиона гривен и Житомирской - 5 миллионов гривен.

Источник: Телеграмм



