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ЗАЗ начал собирать три новых модели Lada

На запорожском заводе начали несерийное производство автомобилей марки Lada: модели Vesta, Xray и Largus. О серийном производстве пока соглашения нет. Об этом сообщил сайт 061 со ссылкой на пресс-секретаря корпорации Укравто Дмитрия Скляренко.

"Процесс аудита качества, и производства как такового, продолжается. Полученный результат (автомобили), что логично, поступают к дилерам. Но, как и ранее, каких-либо финальных договоренностей, которые бы позволили бы сказать о запуске производства, пока нет", - рассказал Скляренко.

В то же время на Промышленном портале появилась информация, что ЗАЗ приступил к серийному производству трех моделей Lada: Vesta, Xray и Largus. По данным издания, автомобили уже поступили в продажу.

Кросовер Lada XRay украинской сборки в базовой комплектации с 1.6-сильным бензиновым мотором мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механикой стоит от 285 480 грн. Топовую версию с бензиновым мотором объемом 1.8 литра (122 л.с.) и 5-ступенчатой механикой оценили в 344 тыс. грн.

Универсал Lada Largus с 1.6-литровым бензиновым мотором мощностью 87 л.с и 5-ступенчатой механической коробкой передач стоит от 307 440 грн.

Седан Lada Vesta с 1.6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач стоит от 281 820 грн.

Ранее сообщалось, что ЗАЗ начал собирать корейские трактора. Для изучения процесса производства и дальнейшего изучения спроса сначала будет выпущена пробная партия.



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