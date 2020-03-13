Декларации подавать и налоги платить придется всем: как это будет

Декларации о доходах придется подавать всем украинцам, которые имеют дополнительный доход. Им нужно будет самостоятельно обратиться в налоговую службу по месту регистрации, задекларировать свой дополнительный доход и заплатить с него налог в размере 18%, пишет РБК.

Что именно входит в дополнительные доходы

Доход от предпринимательской и профессиональной деятельности

Доход из иностранных источников

Доход от операции с активами

Доход от аренды

Доход в виде наследства

Доход от продажи имущества

Доход от продажи собственной продукции



Все эти виды дохода нужно указать самостоятельно и обратиться в налоговую службу без напоминания.

Для тех, кто вовремя не заплатит налог с дополнительного дохода или решит не оплачивать налог, существует система штрафов.



Штрафы за неподанную декларацию

За просрочку или отказ подать декларацию – 170 гривен

Повторное нарушение – 1020 гривен

За неуплату налогов – 20% от суммы

Если нарушение обнаружит работник налоговой – 25% от суммы

За значительное уклонение (сумма от 881 тысячи гривен) – уголовное наказание, запрет за определенную работу и должности.

Кроме того, в налоговом кодексе Украины есть норма, при которой в отдельных случаях можно вернуть часть уплаченного НДФЛ.



В каких случаях украинцы могут получить возврат НДФЛ

Гражданин Украины оплатил собственное образование или образование ребенку

Гражданин Украины выплачивал проценты по ипотеке

Потратил деньги на лечение

Оплатил за страховку (в том числе и пенсионную)



В таких случаях граждане Украины имеют право написать заявление в Государственную фискальную службу и в течении двух месяцев от подачи документов получить возврат выплаченных налогов.





Эксперт детально рассказала все

про налог на карточные счета украинцев

Карточные счета украинцев не будут облагаться налогом: с поступлений на банковские карты физлиц не нужно будет платить 19,5% налога, а банки не "сливают" информацию о клиентах прямехонько в налоговую и делать этого не собираются. Об этом заявила эксперт Лилия Ушакова, реагируя на разгуливающую в сети информацию о том, что якобы с каждого зачисления на банковские карты украинцев будет взиматься налог.

В частности, эксперт издания "Налоги и бухгалтерский учет" детально рассказала, как облагаются поступления на личные карточки.



Деньги зашли на карту от юридического лица или ФОПа

Все заботы о налогах - на отправителе. У получателя должна быть только одна мысль: как потратить полученные деньги. Точка. Даже если "юрик" или ФОП ошибся и не удержал налог - это не проблема получателя.



Деньги зашли на карту от физического лица

Если отправителем денег является муж или жена, ребенок или родитель, брат или сестра, бабушка или дедушка со стороны матери и со стороны отца, внук получателя - радуемся. Такие внутрисемейные переброски денег - это семейный, супружеский долг по Семейному кодексу Украины. Если быть более точным, то полученные физлицом просто так (то есть в дар) облагаются по нулевой ставке.



Деньги зашли от кого-то другого

Важен вид дохода. Если вам вернули долг, то с этих денег платить налоги не нужно. Если это подарок - то вылезает НДФЛ (5%) и военный сбор (1,5%). Если это оплата за товары, за работы или услуги, арендная плата - придется отдать НДФЛ (18%) и военный сбор (1,5%).



Деньги зашли на карту из-за рубежа



От юрлица

Нужно подать декларацию за год и заплатить налог (НДФЛ + ВС). Исключение: когда сумма в принципе не доход (например, тот же займ или его возврат). НДФЛ можно уменьшить на сумму уплаченного заграницей налога с этих доходов.



От физлица

Если муж или жена, ребенок или родитель (но не братья...) - то можно доказывать, что это не доход, а внутрисемейное распределение денег. В остальных случаях - стоит посмотреть, за что деньги. Например, если это в принципе не доход (вдруг, это возврат займа), то такие поступления не облагаются.



Как налоговики узнают о зачисленных на карту деньгах?

В общем случае - никак. Только через судебное решение.

Впрочем, есть еще финансовый мониторинг. Например, если сумма больше 150 тыс. грн (скоро будет 400 тыс. грн) и она подозрительна, то банк потребует дополнительные документы по сделке (он может потребовать, даже если сумма ниже). Но информацию в налоговую банк все равно не передает.

Однако некоторая вероятность утечки материалов непосредственно от Госфинмониторинга к налоговикам - существует. Такие примеры были, но это редкие исключения.





Вывод

У налоговой пока нет реально действенных способов массового контроля доходов физлиц, полученных на карточки. Но, похоже, такая ситуация продлится не долго: платить в итоге заставят всех.







