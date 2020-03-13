Канада выделит 1,5 млн долларов на поддержку полиции Украины

Правительство Канады выделит более 2 млн канадских долларов (более 1,5 млн долларов США) на поддержку полиции Украины. Об этом в субботу говорится в заявлении канадского МИД по итогам поездки в Украину главы внешнеполитического ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня, передает УНН.

“Министр (Шампань) сообщил о выделении в течение трех лет более 2 млн канадских долларов, которые призваны помочь укрепить потенциал национальной полиции Украины”, — отметили в МИД.

В ведомстве отметили, что данные средства выделяются в рамках проводимых в Украине реформ.