Курс валют

Новости

Все новости
Политика
Сегодня, 11:00
61
Версия для печати

Канада выделит 1,5 млн долларов на поддержку полиции Украины

Правительство Канады выделит более 2 млн канадских долларов (более 1,5 млн долларов США) на поддержку полиции Украины. Об этом в субботу говорится в заявлении канадского МИД по итогам поездки в Украину главы внешнеполитического ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня, передает УНН.

“Министр (Шампань) сообщил о выделении в течение трех лет более 2 млн канадских долларов, которые призваны помочь укрепить потенциал национальной полиции Украины”, — отметили в МИД.

В ведомстве отметили, что данные средства выделяются в рамках проводимых в Украине реформ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Что делали два миллиона украинских ФОПов в 2019 году. Статистика и аналитика
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Хроника коронавирусной пандемии: Китай выздоравливает, мир страдает. Дополняется
На Харьковщине и не только - назревают проблемы с водой
Индийские попугаи жестко подсели на наркоту - разоряют маковые поля
Людей с подозрением на коронавирус будут транспортировать спецвертолетом
Хореографу Григорию Чапкису 90: Зеленский наградил его орденом
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт