Тука предложил запретить пророссийские партии в Украине, под угрозой - Медведчук

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил в OBOZREVATEL, что в стране необходимо "в срочном порядке" принимать закон о запрете деятельности пророссийских политических и общественных организаций.

"Под действие закона сразу же подпадет парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука – ну и чудесно", – сказал он.

По мнению Туки, создать такой законопроект будет не труднее, чем законопроект о декоммунизации в Украине. "Оппоненты часто говорят: попробуйте прописать, как определить пророссийские организации. Но я думаю, что если собрать пул квалифицированных юристов и политологов, то за несколько дней они это сделают".

"Закон о декоммунизации провели. Ни одного инфаркта у коммунистов я не видел, ни одного инсульта не случилось, и даже диареи ни с кем не приключилось. А деятельность Коммунистическая партия прекратила. То же самое можно сделать и здесь", – подчеркнул он.

В этом контексте Тука назвал "какой-то возней" попытки нынешней команды власти во главе с Владимиром Зеленским бороться с российской пропагандой. "Бороться с пропагандой запретительными методами – все равно, что граблями резать хлеб", – заметил он. Тука добавил, что КПД отдельных контрпропагандистских мер наподобие разбрасывания листовок над оккупированными территориями Донбасса или создания специального телеканала "меньше, чем у паровоза".

"Существуют намного более разумные, цивилизованные способы противодействия подобным явлениям", – сказал он. По мнению Туки, необходимо "бороться с причиной, а не со следствием". В частности, сделать невозможным финансирование пророссийских СМИ политическими силами.

"Этого не делал Порошенко, не делает и Зеленский. Я не вижу даже попыток действовать в подобном направлении", – констатировал он.



Напомним:

10 марта председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардеп Виктор Медведчук провел встречу с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным, которая была посвящена "созданию парламентского измерения "нормандского формата".







