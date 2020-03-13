Хроника коронавирусной пандемии: Китай выздоравливает, мир страдает. Дополняется

В Украине зафиксировано два новых случая инфицирования COVID-19: в больнице пожилая женщина из Житомирской области и человек из Черновицкой области, чья жена приехала из Италии. Таким образом - госпитализированных сейчас трое. А еще в Италии госпитализировали с коронавирусом украинку 1954 года рождения в очень тяжелом состоянии, она находится в реанимации и интубирована.

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Учебные заведения закрыли на карантин все области Украины кроме Харьковской: тут только ограничили мероприятия, где людей больше чем 60, а также закрыли театры и развлекательные зоны. Прокуратура отреагировала: возбудила производство в отношении должностных лиц Харьковского горсовета по факту невыполнения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса, предусматривающей штраф до 1700 гривен или арест до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры области Дмитрий Чубенко.



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В Италии число умерших от COVID-19 стремительно превысило 1000 человек, более 15 000 - инфицированы, заявил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Работают только продовольственные магазины и аптеки.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=Iu3qZ-sbAN0&feature=emb_logo



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В Испании количество умерших от COVID-19 выросло до 84 человек, 2968 - инфицированы.



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В Швейцарии количество инфицированных COVID-19 резко выросло до 858 человек, 4 человека - умерли.



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В Бразилии обнаружили 60 случаев заражения коронавирусом. Среди заразившихся - президент Бразилии Жаир Болсонару.



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В Канаде премьер Джастин Трюдо самоизолировался из-за подозрения коронавирусной инфекции у его жены.

ИнфоКава по материалам СМИ







