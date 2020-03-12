Самой молодой участницей Олимпиады (если не отменят) станет 11-летняя сирийка

Хенд Заза, которой всего 11 лет, из Сирии, которая играет в настольный теннис, квалифицировалась на Олимпийские игры-2020 в Токио. Об этом сообщает CNN.

"11-летний сирийский игрок в настольный теннис прошла квалификацию на Олимпийские игры-2020 в Токио и станет одной из самых молодых участниц олимпиады всех времен", - сообщают в издании.

Так, девочка выиграла олимпийскую квалификацию Западной Азии. В финале квалификации спортсменка победила 42-летнюю Мариану Сахакян из Ливии.

Молодая теннисистка родилась 1 января 2009 года, поэтому она на несколько месяцев моложе британки Скай Браун, которая выступит в Токио-2020 в соревнованиях по скейтбордингу.

Заза занимает 155-е место в мировом рейтинге спортсменок, занимающихся настольным теннисом.

Отметим, что самым молодым медалистом в истории Олимпийских игр считается греческий гимнаст Димитриос Лундрас. Он выиграл бронзу в командных соревнованиях в 1896 году – на первых ОИ в современной истории. На тот момент Лундрасу было 10 лет и 218 дней.







