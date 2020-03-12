Франция планирует строительство 20 патрульных кораблей для Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с послом Французской Республики Этьеном де Понсеном перспективы дальнейшего сотрудничества и, в частности, строительство двух десятков патрульных кораблей. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

"Стороны обсудили состояние реализации инвестиционного проекта об усилении системы Морской безопасности и охраны границы, а именно - строительство двадцати патрульных кораблей производства компании ОСЕА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посол Франции поздравил министра с назначением в состав нового правительства.

По словам Авакова, это уже второй очень важный, после авиации МВД, по масштабу украинского-французский проект.

Аваков напомнил, что 4 марта Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Правительствами Украины и Франции об усилении системы морской безопасности и охраны границы.

"За три года Государственная пограничная служба Украины получит 20 современных патрульных кораблей французской компании ОСЕА", - отметил он.

Помимо проекта по усилению безопасности на море стороны обсудили проект по поставке питьевой воды в городе Мариуполь.

"Еще 29 января 2019 года был подписан рамочный договор между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержке проекта по снабжению питьевой воды в городе Мариуполь", - отметили в пресс-центре МВД.

Напомним, ранее МВД начало Единую систему авиационной безопасности и защиты. В рамках проекта Украина получит 55 современных вертолетов производства французской компании "AIRBUS HELICOPTERS".







