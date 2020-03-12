Что "недостижимо" для Тарана - готовы преодолеть в Минобороны

Министерство обороны Украины делает все возможное для того, чтобы Вооруженные силы Украины были максимально оперативно совместимы с силами государств-членов НАТО. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь министра обороны Украины Андрея Тарана Светлана Павловская, комментируя заявление министра по недосягаемости адаптации ВСУ к стандартам НАТО.

"Минобороны, следуя курсу, неуклонно обеспечивает производство механизмов, структур, принципов и подходов, принятых в государствах-членах НАТО... Для достижения этой цели и взаимосовместительства между силами обороны Украины и государствами-членами НАТО... при министерстве созданы управления стандартизации, кодификации и каталогизации. Стандартом НАТО является нормативно-правовой акт... Еще ни одна страна из 29 государств-членов НАТО не имплементировала все действующие сегодня стандарты Альянса... в 2019 году в НАТО закончился очередной цикл процесса планирования и оценки сил. В этом году будут определяться новые цели партнерства на 2020-2021 годы, но, к сожалению, из-за коронавируса приезд экспертов НАТО отложен", - отметила она.

Павловская добавила, что в НАТО вступает страна, а не отдельно Вооруженные силы, поскольку необходимые изменения коснутся всего государства, а не только его сил обороны.

"Министерство обороны Украины делает все, чтобы Вооруженные силы были максимально оперативно совместимы с силами государств-членов во время совместных действий в операциях и миссиях под руководством НАТО. Важно отметить, что в НАТО вступает страна, а не отдельно Вооруженные силы, поскольку необходимые изменения коснутся всего государства, а не только его сил обороны", - добавила она.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что вместо "недостижимой цели" полной адаптации Вооруженных сил к стандартам НАТО в ближайшее время, должно быть максимальное обеспечение способности ВСУ взаимодействовать с силами Альянса.







