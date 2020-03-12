На Харьковщине и не только - назревают проблемы с водой

Аномально теплая зима может оставить без водоснабжения жителей Харьковщины. Все потому, что в водоемах и реках региона снизился уровень воды. Об этом сообщают гидроэкологи Госагентства водных ресурсов.

«По информации Укргидрометцентра, на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность. Соответственно, в этом году на украинских реках не будет весеннего половодья», - говорится в сообщении.

Харьковские специалисты подтверждают: паводков в регионе не ожидается. Но на всякий случай подготовка к ним проводится.

«Убраны склоны берегов на площади 266 тыс. кв.м. Произведена очистка водной глади рек от плавучего мусора на площади 30 000 тыс. кв.м, скошено дикорастущей поросли на площади 184 тыс. кв.м и устранения деревьев, выловленных из воды, в объеме 1040 куб.м», - рассказал главный инженер КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» Владимир Залесский.

Гидроэкологи предостерегают: из-за отсутствия паводков снижается уровень воды в колодцах. Также эта ситуация повлияет на количество рыбы в водоемах и насыщенность черноземов влагой.

«У нас в городе, вы видите, какая жара. Почки на деревьях уже начали набухать, но чтобы получился лист, ему нужно больше влаги, чем сейчас. То есть если мы не увидим осадков ближайшего месяца, то это также будет большой проблемой для деревьев просто чтобы выпустить листья», - отметил гидроэколог Виталий Затенко.

Критическую ситуацию могут спасти только обильные дожди, подытожили специалист.







