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Вчера, 13:00
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Пристайко опроверг Сивохо и назвал главные условия вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в Североатлантический альянс будет зависеть от темпов развития нашего государства. Соответствующее заявление сделал вице-премьер-министр по вопросам интеграции с ЕС и НАТО Вадим Пристайко.

Министр опроверг слова советника секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Сергея Сивохо о том, что в НАТО не могут вступить страны, на территории которых идет вооруженный конфликт.

«Пора избавиться от мифов, навязанных нам! В основополагающих документах НАТО нет положения о невозможности вступления страны с конфликтом», — отметил бывший глава МИД.

По его словам, решение по вступлению страны в Альянс зависит от ее развития, в том числе реформ, обеспечения демократии и верховенства права.

Напомним, ранее Сивохо назвал российскую агрессию на Донбассе «внутренним конфликтом» и заявил, что именно поэтому Украина не может вступить в НАТО.

Источник: vgolos




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