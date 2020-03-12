В Минске Ермак и Козак провели переговоры: прогресс или "зрада"

В Минске 11 марта состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

По результатам встречи стороны достигли договоренностей по вопросу обмена удерживаемыми лицами.

Кроме этого, решили представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимном освобождению, имея в виду необходимость завершения указанных освобождений в кратчайшие сроки.

Договорились также представить в ТКГ окончательно согласованы списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включая итогам верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей МККК к определенным лиц на территориях Украины и ОРДЛО.

Были достигнуты договоренности по вопросу разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье, введение Консультативного совета.

Стороны также договорились подписать Решение Трехсторонней контактной группы по внедрению Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германия по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате.

Издание "Энигма" негативно оценивает результаты договоренностей. Его эксперты считают, что очередное "разведение" - это отступление с наших территорий, а консультативный совет приведет к снятию с России санкций. А еще - этот совет является воплощением многолетнего желание Москвы чтобы Киев и марионетки Кремля вели переговоры напрямую. То есть, все эти переговоры - прямая измена интересов Украины.

Напомним, Украина планирует провести очередной обмен пленными с РФ до апреля.







