ВОЗ о пандемии, карантин в Украине, беда в Италии. И Хенкс заболел...

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ заявил, что организация ожидает увеличения количества больных и погибших в ближайшие дни и недели и подчеркнул, что ВОЗ ежедневно призывает страны принимать жесткие меры для борьбы с распространением инфекции. Гебрейесус считает, что страны должны активизировать механизмы реагирования на чрезвычайную ситуацию, сообщать гражданам о существующих рисках и методах защиты, а также изолировать всех заболевших и тех, кто с ними контактировал.

Всего в 114 странах мира зарегистрировано около 118 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом, как подчеркнул Гебрейесус, более 90% всех случаев приходится на четыре страны, в двух из которых наблюдается значительное снижение числа заболевших. По словам главы ВОЗ, представители 81 страны не заявляли о заражении своих граждан коронавирусом, в еще 57 странах речь идет о менее 10 заболевших.



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Кабмин Украины обнародовал постановление о введении карантина для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Документ №211 от 11 марта 2020 года опубликован на правительственном портале в четверг, 12 марта. На период с 12 марта по 3 апреля запрещено посещение учебных заведений и проведение всех массовых мероприятий.

"В соответствии со статьей 29 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса Covid-19 и с учетом решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 10 марта 2020 года Кабинет министров постановил установить на всей территории Украины карантин с 12 марта по 3 апреля 2020 года", - сказано в постановлении.

В частности, на этот период запрещено посещение учебных заведений, а также проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 200 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Спортивные мероприятия разрешается проводить без участия зрителей.

Министерствам, областным и горадминистрациям, органам местного самоуправления поручили обеспечить организацию выполнения и контроль над соблюдением профилактических и противоэпидемических мероприятий, а также ежедневно представлять Минздраву отчеты.



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Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 196, достигнув в целом 827. Об этом заявил в среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, пишет издание Corriere della Sera.

Всего с момента начала вспышки заболевания в Италии заразились 12 462 человека.

“Сегодня у нас на 41 больше вылечившихся, всего их насчитывается 1045. Умерших — 196, однако мы должны уточнить, что это люди с серьезными проблемами со здоровьем”, — отметил Боррелли. При этом число заразившихся за сутки превысило 2 тыс. человек.

Также Совет министров Италии принял решение выделить 25 млрд евро на поддержку семей и компаний в условиях чрезвычайной ситуации распространение коронавируса. Об этом объявил в среду премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В сеть попало пугающее видео, сделанное в больнице на севере Италии. Пациенты с коронавирусом лежат лицом вниз, подключены к аппаратам, и за ними ухаживают медики в защитных костюмах.

Врач-реаниматолог Даниэль Маччини рассказал о том, как ведется борьба со смертельно опасной болезнью. Он сравнил вспышку коронавируса с войной.

"Я постараюсь донести до людей, далеких от нашей реальности, то, чем мы живем в Бергамо в эти дни пандемии коронавируса… Я понимаю, что не нужно создавать панику, но тот факт, что до людей не доходит вся серьезность ситуации, вызывает у меня ужас", - поделился медик.

Маччини рассказал, что реорганизация больницы началась на прошлой неделе. В отделении интенсивной терапии оказались заняты все койко-места. Сейчас их катастрофически не хватает, несмотря на то, что отделение расширилось, и другие палаты освободили для пациентов с COVID-19.

"Доски с именами пациентов, разных цветов в зависимости от операционного блока, теперь все красные, - описал обстановку доктор. - Вместо операций теперь всегда один и тот же диагноз: двусторонняя интерстициальная пневмония… Случаи растут, по 15–20 посещений в день - все по одной и той же причине. Симптомы одни и те же: лихорадка и затрудненное дыхание, лихорадка и кашель, дыхательная недостаточность. Результаты тестов: положительный, положительный, положительный… Некоторые уже интубированы и направлены в реанимацию. Для других уже слишком поздно..."



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Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита заразились коронавирусом во время путешествия в Австралии. Об этом он объявил на своей странице в Twitter. Сейчас они находятся в Австралии. У супругов ухудшилось самочувствие, в частности, они жаловались на слабость и боли в теле. Кроме того, у жены Хэнкса был озноб и поднялась температура.

"Чтобы сделать все правильно, как сейчас и нужно, мы сдали анализы на коронавирус", — написал Хэнкс. Результат оказался положительным.

Сыновья Тома Хэнкса и Риты Уилсон рассказали фанатам о здоровье своих родителей после диагностики коронавируса COVID-19. В Instagram и Twitter Чет и Колин Хэнкс заверили, что 63-летний актер и его жена чувствуют себя хорошо, и паниковать из-за их болезни не стоит.

"Мои родители получают отличную помощь в Австралии и, учитывая обстоятельства, чувствуют себя хорошо и пребывают в хорошем настроении, - написал 42-летний актер. - Несмотря на то, что я нахожусь в Лос-Анджелесе и не видел их более трех недель, мы находимся в постоянном контакте и уверены, что они полностью выздоровеют" - написал в соцсетях Колин.



