Нефть "проседает", мир на пороге глобального кризиса

Цена на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 10,6%, а стоимость WTI — на 10,44%, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. Сегодня утром цена за баррель Brent достигла 33,65 доллара, тогда как WTI торговалась на уровне 31,11 доллара, передает Bloomberg.

По данным издания состоянию на 8:08, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 4,27%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 21,62 доллара за баррель, потеряв 1,33%.

Добавим, стоимость нефти упала на 10% после запрета поездок из Европы в США, и сейчас несколько поднялись.

Напомним, мировой рынок нефти в начале недели пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. Так, падение цен на нефть произошло после заявления Саудовской Аравии о планах значительно нарастить добычу нефти и предложить клиентам значительную скидку. Соответствующее решение Саудовская Аравия приняла после провала переговоров ОПЕК с другими добывающими странами, прежде всего с Россией.







