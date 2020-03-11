Подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк экстрадируют в Украину

Подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина должны экстрадировать в Украину.

Апелляционный суд в болгарском городе Бургас подтвердил решение суда первой инстанции об экстрадиции.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на публикацию в болгарском издании Gramofona.com.

Сам Левин непреклонен в том, что не хочет, чтобы его передавали украинской власти. Он утверждает, что если это произойдет, его поместят в секретную тюрьму, где к нему применят силовые методы. Левин якобы готов помогать украинским следователям в расследовании преступления, но из Болгарии.

По словам официального адвоката Левина, решение об экстрадиции является неправильным и незаконным, поскольку запрос на передачу поступил от Генеральной прокуратуры Украины. Сейчас такого органа больше нет (реформирован в Офис генерального прокурора). По мнению адвоката, суд не проверил должным образом законность запрашивающего органа.

Со своей стороны, обвинение не приняло доводы адвоката. По данным государственного обвинения, запрос об экстрадиции был сделан компетентным органом, и решение районного суда является правильным.

Решение является окончательным и не может быть обжаловано.

Как отметили в Офисе генпрокурора, после фактической передачи Левина украинским правоохранительным органам будут проведены необходимые процессуальные действия для скорейшего расследования совершенного преступления и передачи в суд обвинительных актов в отношении его участников.

Как известно, 24 января в Болгарии задержали Алексея Левина (Москаленко). 27 января суд болгарского города Бургас отправил его под стражу на 40 дней. 22 февраля стало известно, что областной суд города Бургас разрешил экстрадицию Левина в Украину.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.

Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.

Алексею Левину объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк зимой 2019 года. Но потом в апреле Генпрокуратура изменила статью. По версии официального следствия, он вместе с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером организовал заказ нанесения тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших смерть.