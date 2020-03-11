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Вчера, 22:48
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Партия Вакарчука запоёт женским "Голосом"

Глава партии "Голос" певец и народный депутат Станислав Вакарчук передал свои полномочия руководителя политической силы своей однопартийке - Кире Рудик.

Соцсети крайне негативно отреагировали на отказ Вакарчука руководить своей политической силой, несмотря на то, что он заявил, что остается лидером партии и намерен её и дальше развивать.

Вакарчуку моментально напомнили его уход из Верховной Рады в первый раз и стали интересоваться, когда он намерен принять решение уйти из Рады - быть номинальной политической силой среди прозеленского монобольшинства явно обременительно и нерезультативно.

Однако новый руководитель "Голоса" может оказаться более уместен на этом посту.

Кира Рудик - главный операционный директор (COO) Ring Ukraine - украинского подразделения международной IT-компании Ring. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос". Родилась 14 октября 1985 года. В 2008 году окончила факультет информатики Киево-Могилянской академии по специальности "Информационные управляющие системы и технологии".  Работала в нескольких IT-компаниях Украины и США, прошла путь от тестировщика до топ-менеджера. Ей 34 года.

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