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Вчера, 22:13
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Иран передаст Украине бортовые самописцы со сбитого им Боинга

После долгих обсуждений Иран согласился передать Украине бортовые самописцы сбитого самолета МАУ рейса PS752.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Важный результат по PS752. Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ИКАО в Монреале (заявил): Иран соглашается направить "черные ящики"в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", - отметил дипломат.

Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета @ICAO в Монреале: Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза.

Согласно Приложению 13 Конвенции о гражданской авиации, подписантом которой является Иран, требует, чтобы в случае авиакатастрофы "черные ящики" расшифровывались "без задержек". Если государство, на территории которого произошла трагедия, не способна самостоятельно это сделать, она должна передать их третьей стороне с имеющимися для этого ресурсами. 

Ранее Украина дала Ирану дедлайн - неделю на то, чтобы отдать Украине самописцы или предоставить доступ к их расшифровке. 

Как сообщалось, Организация гражданской авиации Ирана не смогла расшифровать "черные ящики" со сбитого "Боинга". Иранцам не удалось декодировать записи, сделанные регистратором полетных данных и аудиозаписи установленного в кабине экипажа диктофона.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо потребовал, чтобы самописцы передали Франции, так как у Ирана нет технической базы для полноценного анализа поврежденных "черных ящиков".

23 января иранской делегации в Киеве продемонстрировали лаборатории, сотрудники которых могут расшифровать самописцы. Однако Тегеран все равно отказывается передавать "черные ящики" Украине или кому-либо еще, несмотря на международное давление.

Источник: ZN.UA

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