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Вчера, 20:57
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ВОЗ объявила коронавирус пандемией, но считает это предупредительной мерой

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в среду, 11 марта, заявил о пандемии коронавируса COVID-19.

"Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия", - сказал он.

На 20 часов 11 марта коронавирусом в мире заразились более 125 тысяч человек, умерли 4590, выздоровели - 67 050 человек.

С 12 марта в Украине вводят ограничения, включающие закрытие образовательных заведений, запрет на массовые мероприятия и частичное закрытие границ.

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Как уже сообщалось, Италия, ставшая эпицентром распространения коронавируса в Европе, в понедельник вечером пришла к выводу, что нужно полностью "закрыть" на некоторое время всю страну: свести к минимуму публичные мероприятия и поездки людей внутри страны и за рубежом. До 3 апреля в стране будут закрыты образовательные учреждения всех уровней. Указ подписан в  понедельник вечером и вступил в силу утром во вторник, 10 марта. 

Источник: InfoKava


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