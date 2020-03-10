В бюджете Украины образовалась существенная "дыра"

"Дыра" в бюджете на начало 2020 года гораздо больше, чем это может показаться: невыполнение бюджета значительно превышает то, которое было в предыдущие годы. Об этом заявила глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.

"Я хочу сказать, на самом деле в предыдущие годы тоже было невыполнение, но в этом году особенно", - сказала Слюз, при этом добавив, что это довольно ощутимое падение относительно недополучения доходов, сообщает ZN.UA.

Слюз также отметила, что остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 марта 2020 года составил 17,18 миллиарда гривень, на 1 февраля - свыше 12 миллиардов гривень, а на 1 января - 17,55 миллиарда гривень.

Ранее сообщалось о том, что в январе госбюджет недовыполнен по доходам на 24%.

В январе госбюджет недополучил 17 млрд. грн, и дальше будет хуже. Среди причин – поступление средств по налогам ниже планового уровня.

Ожидается, что частично этот дефицит будет перекрыт после того как все компании заплатят налог на прибыль.

Напомним, на 1 сентября 2019 года (правительство Гройсмана ушло в отставку 29 августа 2019 года) на Едином казначейском счете находилось 61,83 968 млрд. грн.

Единый казначейский счет — это основной счет государства, из которого оно осуществляет расчеты по своим расходам в рамках предусмотренного бюджетного плана.

Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.



