В новом правительстве назначены три новых министра - пока в роли врио

На заседании правительства назначены временные исполняющие обязанности трех министерств. Почему временные - пояснений в правительстве не дают.

Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Юрия Полюховича. Соответствующее решение принято на заседании правительства сегодня, 10 марта 2020 года, сообщает Правительственный портал.

"Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь - исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции", - отметил и.о. министра образования и науки.

Юрий Полюхович родился 1 ноября 1980 года в Костополе Ривненской области.

Степень магистра по истории получил в 2003 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

В течение 2009-2012 годов учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций.

С 2000 года - представитель Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB.

В течение 2014-2016 был научным сотрудником (постдокторантура) Университета штата Калифорния, Чико (США). Работал также в Национальном институте антропологии и истории (Мексика).

Имеет опыт работы в частных компаниях, в которых, в частности, занимался вопросами развития инноваций.

С 2014 до 2016 года был советником министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию «Украинский научно-исследовательский фонд».

Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (речь иероглифической письменности майя).

11 сентября 2019 был назначен на должность первого заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад. Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки".

Временно исполняющим обязанности главы Министерства развития экономики первого замминистра развития экономики назначен Павел Кухта. Об этом он сам сообщил в Facebook.

"Сегодня по решению правительства на меня было возложено временное исполнение обязанностей Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины".

Для команды важно, отметил Кухта, чтобы изменения и реформы, которые удалось запустить за 6 месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины.

"Со своей стороны, мы приложим максимум усилий для того, чтобы процесс изменения Правительства никоим образом не сказался на слаженности и качества работы Министерства и прошел незаметно для наших граждан, а все наработки были переданы преемникам", - пообещал врио министра.

Правительство возложило временное исполнение обязанностей министра культуры на Светлану Фоменко.

Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, сообщает Укринформ.

Фоменко с 2004 по 2006 гг занимала должность советника генерального директора Генеральной дирекции Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представителей.

С марта 2007 года она работала главным специалистом, с 2008 года - начальником отдела международного сотрудничества и европейской интеграции управления международных связей аппарата ВО КМР (КГГА). С 2013 года - начальником управления международного сотрудничества Министерства культуры Украины. С августа по декабрь 2014 года Фоменко была заместителем министра культуры Украины по вопросам европейской интеграции. С 2015 года - помощником-консультантом народного депутата Украины.

В апреле 2016 года заняла должность первого заместителя министра культуры Украины.

После формирования правительства под руководством премьер-министра Алексея Гончарука министерство культуры и министерство молодежи и спорта были реорганизованы в министерство культуры, молодежи и спорта. Его возглавил Владимир Бородянский, а Светлана Фоменко была назначена заместителем главы этого ведомства.

Верховная Рада 4 марта утвердила новый Кабмин во главе с премьер-министром Денисом Шмыгаля. МКМС решили снова реорганизовать. Министерство молодежи и спорта возглавил Вадим Гутцайт, а должность министра культуры осталась вакантной.