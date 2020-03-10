Коронавирус: Италия вводит жёсткий карантин для всей страны

Италия, ставшая эпицентром распространения коронавируса в Европе, сперва закрыла Ломбардию как регион с наибольшим распространеним коронавируса, затем ограничила полеты из аэропортов, а в понедельник вечером пришла к выводу, что нужно полностью "закрыть" на некоторое время всю страну: свести к минимуму публичные мероприятия и поездки людей внутри страны и за рубежом.

«Цифры говорят нам, что у нас наблюдается значительный рост числа людей в отделениях интенсивной терапии и, к сожалению, умерших. Наши привычки должны быть изменены сейчас: мы все должны отказаться от чего-то во благо Италии. Мы должны сделать это немедленно, и мы добьемся успеха, только если мы все будем работать вместе и адаптироваться к этим более строгим стандартам». Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте во время пресс-конференции, сообщает агентство Ansa.

«Я собираюсь подписать мероприятия, которые мы можем обобщить выражением «Я остаюсь дома». Италия будет выглядеть, как охраняемая территория», - сказал Конте, отметив, что регионы "встретили такое решение аплодисментами".

Указ подписан в понедельник вечером и вступит в силу утром во вторник, 10 марта.

До 3 апреля в стране будут закрыты образовательные учреждения всех уровней.

В Италии насчитывается 7 985 пациентов с коронавирусом, что на 1598 человек больше, чем в воскресенье (по другим данным - 9 172 - ред.) Данные были предоставлены комиссаром Анджело Боррелли на пресс-конференции в Службе гражданской защиты. 724 человека выздоровели, 733 находятся в серьёзном или критическом состоянии.

В отделение интенсивной терапии по поводу коронавируса поступило 733 пациента, что на 83 больше, чем вчера. Из них 440 находятся в Ломбардии, где за один день наблюдался рост в 41 случае.

Итальянские власти намерены раздать 100 тысяч масок в тюрьмах, где установлены пунктов для проверки заключённых на коронавирус.

Решено закрыть все горнолыжные курорты и запретить школьникам посещать их.

На консульском учете в Италии состоят 15 632 украинца, однако украинская диаспора - одна из самых многичисленных в Италии, и вид на жительство в этой стране имеют более 240 тысяч граждан Украины. Ситуация с всеитальянским карантином может внести значительные коррективы в планы украинцев, которые находятся в этой стране на заработках и обычно на пасхальные праздники стараются, в большинстве, приехать домой, в Украину.

Источник: InfoKava