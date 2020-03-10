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В Беларуси закрыли 482 школы с белорусским языком обучения

В Беларуси начали понимать: если не защищать родной язык, он исчезнет, поглощенный более популярным и активно насаждаемым - русским.
К этому ведет, прежде всего, сокращение школ обучения на родном языке.За шесть лет количество школьников, которые учатся по-белорусски, уменьшилось на 5,5%, а школ, где обучение ведется на белорусском языке, стало меньше на 482, передает белорусская служба Радио Свобода.
Телеграмм-канал «Злой Минобр» проанализировал, как сокращалось количество учеников, которые учатся на белорусском языке, и количество школ, где учатся по-белорусски. Эти сведения размещены в сборнике «Учреждения общего среднего образования», напечатанном Министерством образования.
В сборнике собраны сведения с 2012 по 2018 год. Если в 2012 году школ с белорусским языком обучения было 1764 (с русским -1660), то через шесть лет школ с белорусским языком обучения стало 1282 (с русским -1527).В сельской местности школ с белорусским языком обучения действуют 1207. Таким образом, во всех белорусских городах есть только 75 школьных учреждений с белорусским языком обучения.
Сокращается и количество учеников, которые обучаются по-белорусски. Если в 2012 году на белорусском языке обучались 16,6% всех школьников, то в 2018-м - 11,1%. При этом в деревнях по-белорусски учатся 58,3% учеников, а в городах - только 1,3%.
Больше всего белорусскоязычных школьников в Минской области - 20,2%. Но в Минске по-белорусски учатся только 2% учеников.
В Минске, кстати, школ с белорусским языком обучения стало больше: в 2012 году их было 15, в 2018 стало 16 (в некоторых только часть классов белорусскоязычные). Но в целом в Минске по-белорусски занимаются только 2% учеников.
Кроме того, исподволь, внушается вторичность, неполноценность, "сельскость" белорусского языка, а русский признается языком людей, живущих в городе.
Однако реальная ситуация обстоит еще хуже, чем показывают цифры. При переводе школ на русский язык обучения или вообще их закрытия никто не спрашивает мнения родителей и учителей. Более того, в статистических сборниках школы обозначаются как белорусские, а на деле преподавание ведется на русском языке. И люди не могут добиться справедливости в этом вопросе, поскольку в министерстве образования считают, что спроса на белорусский язык нет, хотя, якобы, министерство, приветствует открытие белорусских школ.
В прошлом году в Каменецком решили закрыть единственную школу в районе, где обучение ведется на белорусском языке. Возмутились учителя и родители учеников. В результате школу взяло под контроль министерство образования, и закрывать ее пока не планируют. Но окончательный ответ все равно за районными властями.
Такая плачевная ситуация грозит белорусам постепенным вытеснением родного языка. Знакомая ситуация, не так ли?

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