В Китае закрывают больницы для инфицированных коронавирусом - количество больных уменьшилось

В то время как страны мира только набирают обороты с распространением коронавируса, в Китае эпидемия, похоже, потихоньку идёт на спад. В эйфорию впадать ещё рано, но количество больных, вновь заболевших и смертность постепенно идут на спад. И Китай начинает возвращаться к нормальной жизни.

Китайские власти начали закрывать специально созданные больницы для пациентов, зараженных коронавирусом, а также восстанавливать работу школ из-за того, что эпидемия пошла на спад.

Об этом сообщает The Straits Times, передает Укринформ.

«Китай закрыл несколько импровизированных госпиталей для пациентов с коронавирусом, а также с понедельника открыл некоторые школы и развлекательные парки в связи с тем, что страна постепенно возвращается к нормальной жизни после эпидемии», - сказано в сообщении.

В данный момент в городе Ухань (эпицентр эпидемии) 11 таких специализированных госпиталей - главным образом оперативно переоборудованных в медицинские учреждения из других общественных строений - закрыты.

Также один из высших китайских чиновников отметил, что страна скоро уже сможет снять транспортную блокаду из провинции Хубэй, где в течение последних двух месяцев в карантине оказались около 56 миллионов человек.

Следует отметить, что 19 000 человек в КНР до сих пор лечатся от Covid-19 - по сравнению с максимальной цифрой в 58 000 - 24 февраля.

В понедельник, 9 марта, в Китае было зафиксировано всего 40 новых случаев заражения коронавирусом: это наименьший рост числа инфицированных за день с начала января.

По данным сайта Worldometers, который в режиме реального времени подсчитывает количество населения на планете и отдельно ведет страничку, касающуюся коронавируса, число людей, которые заразились во всем мире составлялоя на 9 марта 114 078 человек. Из них умерли 4004 человека, в критическом или серьёзном состоянии находятся более 6 тысяч человек, выздоровели 62 834 человека. Цифры обновляются постоянно, но угрожающего роста уже не наблюдается.

Тем не менее ВОЗ считает, что именно сейчас есть предпосылки к тому, что коронавирус может стать пандемией: он уже распространился на все континенты, также есть во всех странах Евросоюза. В России утверждают, что подтвержденных случаев коронавируса в стране - 17 (по данным указанного сайта - 20). Украина указывает на один подтвержденный случай коронавируса, что совпадает с данными Worldometers.

Фото: South China Morning Post