Государство может впервые ограничить использование воды украинцами

Государственное агентство водных ресурсов может ограничить права водопользователей. Причиной этому является аномальные осень и зима 2019-2020 годов.

Об этом сообщает пресс-служба Госводагентства.

Впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды.

Для этого у Госводагентства есть все законодательные основания.

Так, статья 45 Водного кодекса Украины говорит, что в случае наступления маловодья, права водопользователей могут быть ограничены или изменены условия водопользования, в том числе сбросы воды через плотины ГЭС.

В агентсве подчеркнули, что в случае принятия таких мер приоритетность будет предоставляться обеспечению питьевых и бытовых нужд украинцев.

По информации Укргидрометцентра, сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность.

Соответственно, в этом году на украинских реках весеннее половодье отсутствует. Кроме этого маловодье может привести к пересыханию небольших рек. Даже в менее неблагоприятные годы пересыхание рек уже наблюдалось (к примеру, в Закарпатье), а нынешняя ситуация усугубляет опасность.

Межведомственная комиссия по согласованию режимов работы днепровских и Днестровского водохранилища в контексте таких неблагоприятных условий и выраженного маловодия согласовывала соответствующие режимы работы водохранилищ в марте 2020 года.

Режим водопользования будет корректироваться ежемесячно. Украинцев призвали к экономному использованию воды, в том числе, в личных хозяйствах.