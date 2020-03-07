Инвесторы и МВФ крайне негативно восприняли отставку Гончарука - стоимость евробондов упала

Впервые за последние пять лет стоимость украинских ценных бумаг снизилась на отрицательно "рекордные" цифры. Таким образом инвесторы отреагировали на спешные перестановки в Кабмине.

Как сообщил НВ Бизнес трейдер группы ICU Виталий Сивач, инвесторы резко негативно восприняли перестановки в Кабмине, судя по динамике торгов украинскими евробондами.

«4-го марта цена на евробонды Украина 32 снизилась на 1%, 5-го уже на 4,5%, 6-го марта цена упала еще на 2,5%. Итого, за 3 дня стоимость украинских бумаг снизилась на 7,5%. Это рекордное по скорости падение цены за последние годы (5 лет — ред.)», — сказал он.

Но, по его словам, нужно заметить, что частично это падение можно связать с ослаблением рынков из-за распространения короновируса.

«Но к этому мы можем отнести 1.5%, не больше. Основная причина падения — реакция инвесторов на смену Кабмина, и появившиеся в связи с этим вопросы, на которые пока нет ответа — будут ли продолжены реформы и сотрудничество Украины с МВФ», — объясняет он.

В МВФ также негативно отнеслись к отставке Алексея Гончарука.

Внутренний валютный рынок также реагировал — курс гривни во вторник 3 марта пробил месячный минимум, снизившись до 24,98 грн/$, потом откатился до 24,7 грн/$, однако уже в пятницу опять вернулся до уровня 24,96 грн/$.

В новом Кабмине, похоже, оценили угрозу и поспешили успокоить рынок. Премьер-министр Денис Шмыгаль поздно вечером 5 марта на фоне распродаж бондов Украины заявил о том, что сотрудничество с МВФ и другими кредиторами продолжится. А министр финансов Украины Игорь Уманский сразу же на следующий день, 6 марта, после того, как его накануне представили в Минфине, провел встречу с постоянным представителем МВФ в Украине Йоста Люнгманом. Министр заявил, что безусловным приоритетом для Украины является продолжение активного сотрудничества с МВФ.

До этого аналитики сказали, что без сотрудничества и транша МВФ в $ 5,5 млрд курс гривни до конца года упадет до 30 грн/$, учитывая отсутствие спроса со стороны иностранных инвесторов на облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

На фоне крайне неблагоприятной внешней конъюнктуры Минфин впервые отменил запланированный на 10 марта аукцион по размещению ОВГЗ.