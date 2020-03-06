Президент Польши приедет в Харьков почтить память жертв Катынской трагедии

Две трагические даты отмечают в этом году в Польше: 80-летие Катынского преступления и 10-летие Смоленской трагедии. которая так и не была расследована из-за уклонения России. В этом году президент Польши приедет не в Смоленск - а Харьков, где также есть места, подобные Катыни.

Президент Польши Анджей Дуда планирует 13 апреля приехать в Харьков, чтобы почтить память жертв Катынского преступления.

Об этом в четверг заявил вице-премьер, министр культуры и национального наследия Петр Глинський, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

"Президент будет 13 апреля в Харькове, там тоже есть катынское кладбище. В Харькове, поскольку преступления совершались в нескольких, не менее чем в четырех местах. Так власти польского государства почтят память от имени польского народа, польского общества", - сказал вице-премьер.

По словам представителя президента Блажея Спыхальского, подробности о планируемых торжественных мероприятий с участием Дуды обнародуют на следующей неделе.

"В этом году – юбилейная годовщина, и это, конечно, вопрос символов. 80-я годовщина Катынского преступления, 10-я годовщина Смоленской катастрофы, что было неразрывно связано с Катынским расстрелом, поскольку тогда представители польского государства, во главе с высшим лицом, первым гражданином Республики Польша, светлой памяти президентом, профессором Лехом Качиньским, летели, чтобы участвовать в мероприятиях к 70-й годовщине преступления", - сказал Глиньский.

Вице-премьер напомнил, что именно в Катынском лесу президент Качиньский должен был выступить с важной речью о том, что фальсифицированная память была фундаментом коммунистического государства. "И как правда об истории есть и должна быть фундаментом свободной Польши", - добавил он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявлял, что 10 апреля хочет посетить Смоленск и Катынь.

Катынское преступление, в результате которого убили около 22 тыс. польских граждан, в частности, офицеров Войска польского, полицейских и гражданских лиц элиты Второй Речи Посполитой, произошло весной 1940 года. По приказу властей Советского Союза во главе со Сталиным, массовые убийства в Катынском лесу, в российской Твери, Харькове, а также других местах на территории сегодняшней Беларуси, совершили НКВДисты.

Много лет власти советской России отрицали свою ответственность за убийство, обвиняя в этом гитлеровскую Германию.

В Польше опасаются также провокаций, связанных с 10-летием Смоленской трагедии.