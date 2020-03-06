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Новый глава Минфина намерен возобновить полноценное сотрудничество с МВФ

Новое правительство начинает обозначать приоритеты. И они, судя по всему, несколько другие, чем у предыдущего, в частности, относительно сотрудничества с МВФ, которое почти прекратилось и зависло в неопределенности.

Новый глава Минфина Игорь Уманский провел свою первую официальную встречу в должности министра финансов Украины.
Сегодня, 6 марта, он встретился с постоянным представителем МВФ в Украине Йоста Люнгманом.

Во время встречи стороны обсудили текущее состояние дел и дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества.

Уманский заявил, что безусловным приоритетом для Украины является продолжение активного сотрудничества с МВФ.

«Программа расширенного финансирования МВФ является важной для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы», — сказал министр.

Он предложил организовать в ближайшее время встречу руководства правительства с руководством МВФ в Вашингтоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Что интересно, ранее руководитель Минфина имел несколько иной взгляд на МВФ. Но тогда он немного другой уровень ответственности.

Источник: НВ Бизнес

Фото: mof.gov.ua

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