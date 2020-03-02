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2-03-2020, 23:00
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Индийские попугаи жестко подсели на наркоту - разоряют маковые поля

В штате Мадхья-Прадеш в центральной Индии стаи попугаев уже не первый год уничтожают урожаи мака на фермах, от которого птицы стали зависимыми. Об этом сообщает DailyMail.

"Стаи попугаев, которые, как считается, пристрастились к опиуму, уничтожают посевы на индийских фермах, чтобы поддерживать свою причудливую привычку", - сообщают в издании.

Так, видео записано в штате Мадхья-Прадеш, на нем видно, как птицы разрывают стручки мака и лихорадочно откусывают стебли под стручком.

Сообщается, что попугаи научились не кричать, нападая на опиумные поля. Поэтому фермеры должны быть постоянно бдительными, и отпугивать птиц. Для последних это огромные убытки, так как мак используют и в медицинских, и в кондитерских целях, и он является очень дорогой культурой.

Говоря о странном поведении птиц, специалист по опиуму в садоводческом колледже в Мандсауре, доктор Чундават, рассказал, что опиум дает птице мгновенную энергию, почти такую же, которую испытывает человек выпив чай или кофе.

По его словам, как только крылатые чувствуют это - быстро становятся жертвами зависимости.



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