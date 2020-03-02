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2-03-2020, 22:00
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Зеленский настоял на запуске незакодированных версий украинских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством ведущих украинских медиагрупп. Обсудили проблемы вокруг телевизионного вещания. Президент Украины и медиагруппы договорились до 16 марта обеспечить запуск незакодированных спутниковых версий главных украинских телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что глава государства подчеркнул, что этот вопрос касается не только бизнеса медиагрупп, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины. Вследствие кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов.

"Мы имеем не просто множество писем и тысячи звонков в Офис Президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал из-за кодирования и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий", - сказал Владимир Зеленский.

По словам Президента, вследствие этого альтернативой там стало российское телевидение.

Для комплексного решения проблемы с доступом украинцев к информации Президент предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения "ЗЕОНБУД" к 4 марта 2020 года принять меры для изменения модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровым телевидением на территории государства и облегчит доступ населению к телевещанию.

В то же время Глава государства и представители медиагруппы договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.

"Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения. Таким образом эти граждане получат возможность просматривать закодированные телеканалы.

Участники встречи договорились привлечь СНБО для координации усилий по медиагруппам по борьбе с нарушениями авторского права.



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