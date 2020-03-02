В Турции готовы воевать с РФ и хотят мести

Турция готова начать войну с Россией, а месть за атаку турецких войск в сирийском Идлибе будет ужасной. Об этом в эфире телеканала "A Haber" заявил советник президента Турции, а также член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки.

По словам чиновника, Турция не враг Сирии, Ираку, курдам или арабам. "Мы с ними братья. Мы здесь, чтобы брат не убивал брата", — отметил он. Хакки добавил, что именно Москва идет неверным путем и потеряла доверие Анкары.

Он пояснил, что Турция в Сирии охраняет миллион беженцев, которые иначе наводнят Турцию и Европу. Турция созданы лагеря беженцев на территории Сирии, кормит их и гарантировала им безопасность.

Эрдоган пригрозил Европе, что откроет границы с ЕС для беженцев, если Ес не будет помогать Турции нести это бремя. Он также попросил Путина оставить Турцию "один на один" с Асадом и предложил не вмешиваться в противостояние между Турцией и властями Сирии.

"Сирийский вопрос – это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.



Напомним

В ответной операции после гибели своих военнослужащих, Турция открыла огонь по сирийским базам.

ВВС Турции уничтожили аэропорт в Найраби, в ответ на что Россия выпустила 14 крылатых ракет по Идлибу со стороны моря.

Иран сообщил, что готов отомстить туркам, если те не прекратят огонь.

Вооруженные силы Турции провели операцию с применением новейшего ударного беспилотного аппарата SIHA. Дрон был задействован в Сирии против руководящего состава войск Башара. В результате атаки погибли командир 124 полка режима Асада бригадный генерал Бурхан Рамуне, полковник Мазен Фервати и высокопоставленный военный Исмаил Али.

В воскресенье, 1 марта, самолеты сирийских правительственных войск были сбиты в провинции Идлиб на северо-западе страны, пилоты сумели катапультироваться и благополучно приземлились.

"Турецкие военные начали операцию" Весенний щит "в Идлибе в ответ на жестокую атаку режима Асада 27 февраля", - сообщает Daily Sabah.





Что означает противостояние между Турцией, Россией и Сирией?



Кто пропустил, то в четверг поздно вечером турецкие подразделения в провинции Идлиб попали под авиаудары. Там погибли 33 турецких военнослужащих и еще 39 были ранены. В ответ Турция начала массированный обстрел сирийских позиций в Идлибе и заявила, что в ответ "нейтрализованы 309 сторонников Башара Асада". Но это еще не все.



1. Русские подтвердили, что координировали действия сирийских войск и спрашивали у Турции о размещении ее военных, чтобы они не попали под удар. Но Турция категорически опровергла объяснения РФ, заявив, что в момент воздушного удара в определенном секторе не находились никакие вооруженные группировки сирийской оппозиции, а только турецкие военные, и русские об этом знали - и все равно авиаудар состоялся.



2. Турция - член НАТО. Так значит это атака, Сирия при поддержке России совершила нападение на весь блок, и теперь ему должны объявить войну все государства-члены? А если нет, то не означает ли это, что Альянс отказывается выполнять свои обязательства. Короткий ответ на оба эти вопросы: нет.



3. Потому что с точки зрения международного права турецкие войска в соседней Сирии пока есть оккупантами. Эта военная операция проводится без санкции ООН и даже без поддержки НАТО. А любые атаки на члена НАТО вне его территории не является поводом для активации коллективной обороны. Поэтому предоставление военной помощи Турции для войны за ее пределами Альянс и не рассматривает.



4. Но несмотря на ожидаемую отсутствие военной поддержки от союзников, похоже на то, что Турция готовится к серьезному ответу.



5. У Эрдогана есть уникальное "оружие", которое называется Босфор, поэтому рассматривается возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей. Для Москвы такой шаг Анкары был бы невероятно болезненным, потому что пролив позволяет РФ поставлять Сирии вооружение.



6. Между тем в распоряжении Анкары есть инструменты шантажа не только россиян. Последствия эскалации в Сирии угрожают новой миграционной кризисом для ЕС. Турецкое государственное агентство Anadolu заявило, что больше не будет сдерживать новый поток беженцев, которых на границе скопилось уже более миллиона.





7. Руководство ЕС призывает Россию, Сирию и Турцию прекратить нагнетание противостояния, потому что оно может вылиться в глобальный вооруженный апокалипсис.

Источник: Европейская правда







