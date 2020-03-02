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2-03-2020, 17:00
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Людей с подозрением на коронавирус транспортировать спецвертолетом

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил, что в Украине транспортировать вероятных инфицированных коронавирус будут на специальном санитарном вертолете.  Как сообщает ДСНС на круглосуточное дежурство заступил многофункциональный вертолет-трансформер Ми-8МТВ-1, который в условиях безвозмездного договора передала авиакомпания "Украинские вертолеты".

"Он оборудован медицинским модулем с полным комплектом оборудования для экстренной медицинской помощи и поддержки жизнедеятельности, в частности, изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, а также обеззараживающим душем", - сообщил Арсен Аваков.

Отмечается, что вертолет будет нести дежурство на авиационной площадке ДСНС.



Напомним

Вспышка вируса началась с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. Он вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы. Патоген принадлежит к большой семье коронавирусов. Болезнь распространилась уже на треть стран мира.

ВОЗ дала официальное название новому убийственному коронавирусу - COVID-19. В самом Китае его раньше назвали NCP (Novel Coronavirus Pneumonia), что означает - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса.

Первая вакцина от этого типа коронавируса появится не раньше, чем через полтора года.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения: она из локальной проблемы приобретает глобальный масштаб.

Базовые рекомендации для избежания заражения коронавируса:

избегать контактов с животными;
не есть сырое или плохо обработанное мясо;
избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания;
регулярно и тщательно мыть руки.

Источник: ТСН



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