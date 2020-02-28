Сто миллионов гривен на музей Революции Достоинства заложено в бюджет

В 2020 году на финансирование проекта Национального музея Революции Достоинства заложено более 100 млн гривен, если контракт будет подписан и разработана проектно-сметная документация, то строительство может начаться в следующем году. Об этом в интервью изданию "Фокус" рассказал директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Еще в 2018 году провели международный конкурс, в котором победила немецкая компания. Однако затянулся процесс оплаты за победу в конкурсе. Это произошло лишь в конце декабря прошлого года. Теперь мы можем заключить с компанией контракт, по которому она становится генеральным подрядчиком. Сейчас идут переговоры. На текущий год заложено финансирование проекта в размере более 100 млн грн. Нужно подписать контракт с генподрядчиком и разработать проектно-сметную документацию. Тогда в 2021 году мы сможем начать строительство музея", - отметил он.

По его словам, ситуация с проектом мемориала Героям Небесной сотни несколько сложнее из-за того, что на то место, где планируется его установить, наложен арест.

"С мемориалом Героям Небесной сотни ситуация сложнее. Его планируется разместить прямо на спуске по Институтской, на месте массовых расстрелов. Но на эту территорию наложен арест до окончания следственных действий, на данный момент строить там ничего нельзя. Вторая проблема связанна с тем, что часть активистов считает, что строить мемориал так близко к месту гибели людей – не лучшее решение, якобы строительство там уничтожит место массового преступления. Но по этому вопросу проходили общественные обсуждения, и никаких серьёзных причин не строить мемориал на указанном месте не озвучивалось", - добавил Дробович.

Напомним, среди приоритетов в работе Дробовича - работа с декоммунизации, признание Голодомора геноцидом украинского народа на международной арене, создание мемориала героям Небесной Сотни и Национального музея Революции Достоинства.







