Харьков: участникам конфликта на рынке "Барабашово" сообщено о подозрении

Сообщено о подозрении 56 участникам столкновений на одном из самых больших в Украине рынке "Барабашово" в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 2 сообщено о подозрении 56 лицам-участникам конфликта на "Барабашово" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 27 февраля на территории ТЦ "Барабашово" состоялись массовые беспорядки с участием представителей ТЦ "Барабашово" и лиц, которые пытались принять меры по демонтажу въездной арки к торговому центру. Участники схватки применили оружие, пиротехнику, слезоточивый газ и подожгли въездную арку.

"В тот же день по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 55 человек, принимавших активное участие в массовых беспорядках. У задержанных изъято 7 травматических пистолетов "Stalker", "Retay", "EKOL" "ФОРТ-12 СМ" и патроны к ним, резиновые дубинки, более 50 слезоточивым и газовых баллончиков, пиротехнику и автомобиль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всем указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки). В Киевский районный суд внесено ходатайство об избрании указанным лицам мер пресечения.

Сейчас принимаются меры по установлению всех лиц с обеих сторон конфликта, которые принимали активное участие в массовых беспорядках.

"Сегодня еще одному участнику массовых беспорядков сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины. Решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Как сообщали ранее, в Киевский отдел полиции доставлено 20 граждан, причастных к столкновениям между частными предпринимателями и охранным агентством на территории рынка "Барабашово" в Харькове.







