Планета спивается: уровень потребления алкоголя в мире вырос на 70%

С 1990 по 2017 гг уровень потребления алкоголя в мире вырос на 70%. Об этом сообщает аналитический портал Statista. Росту показателя способствовало как увеличение общей численности населения, так и рост потребления алкоголя на душу населения.

При этом у разных регионах наблюдаются различные тенденции: в Индии, Китае и Вьетнаме потребление алкоголя на душу населения возросло, а в Восточной Европе - сократилось.

Также указано, что на уровень употребления алкоголя в той или иной стране влияют такие факторы как религия, политика в сфере здравоохранения и темпы экономического роста.

По словам исследователей, последний фактор особенно важен в Китае и Индии, где с 1990 по 2017 год стали потреблять почти в два раза больше алкоголя.

Кроме того, исследователи утверждают, что в мире остается более или менее стабильной как доля людей, которые совсем не употребляют алкоголя (46% в 1990 году, 43% в 2017 году), так и доля лиц, злоупотребляющих спиртным (18,5% в 1990 году, 20% в 2017 году).

Напомним, на днях издание "World Population Review" опубликовало рейтинг самых "пьющих" стран, и возглавила его Беларусь.

Украина, к слову, в перечень ТОП-10 по уровню потребления алкоголя - не попала.

Также напомним, что по данным Госстата, одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки в среднем 1,2 тыс. грн в месяц.

К топ-5 надежных производителей качественной водки в Украине относятся ликеро-водочные компании, как "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм"(ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").







