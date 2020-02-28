Конфликт в Сирии: решение НАТО, ответ Турции и России

Североатлантический совет сегодня провел срочное заседание по просьбе Турции в соответствии со статьей 4 основополагающего Вашингтонского договора НАТО о ситуации в Сирии. О его итогах сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает пресс-служба Альянса.

“Вчера вечером я говорил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу о ситуации в Сирии, и он попросил провести эти консультации. Союзники выражают глубочайшие соболезнования в связи с гибелью турецких солдат в результате вчерашней бомбардировки близ Идлиба. Союзники осуждают продолжающиеся неизбирательные воздушные удары сирийского режима и его покровителя — России — в провинции Идлиб”, — заявил генсекретарь.

Он подчеркнул: страны-союзники НАТО призывают названные стороны прекратить наступление, уважать международное право и поддержать усилия ООН по мирному урегулированию.

“Эта опасная ситуация должна быть смягчена, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ужасающей гуманитарной ситуации в регионе и обеспечить срочный гуманитарный доступ для тех, кто оказался в ловушке в Идлибе. Мы настоятельно призываем немедленно вернуться к прекращению огня в 2018 году. Сегодняшняя встреча является признаком солидарности с Турцией”, — сказал Столтенберг.

По его словам, Турция является союзником НАТО, наиболее пострадавшим от конфликта в Сирии.

“НАТО продолжает поддерживать Турцию с помощью ряда мер, в том числе путем усиления ее противовоздушной обороны, что помогает Турции противостоять угрозе ракетных ударов из Сирии. Я благодарю Турцию за регулярное информирование союзников о ситуации в Сирии. Союзники будут очень внимательно следить за развитием событий на юго-восточной границе НАТО”, — добавил он.

Стоит отметить, что в соответствии со статьей 4 Вашингтонского Договора любой союзник может запросить консультации, когда, по его мнению, под угрозой находится его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.

Напомним, в результате воздушного удара сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации 27 февраля погибло 33 турецких военнослужащих, 32 получили ранения.



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ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии. Об этом заявил в пятницу глава Минобороны Турции Хулуси Акар, цитирует министра телеканал NTV.

“В результате работы боевых самолетов, беспилотников и артиллерии подверглись интенсивным ударам более 200 целей и объектов (сирийского) режима. Уничтожены пять вертолетов, 23 танка, 10 бронемашин”.

Акар добавил, что также уничтожены 23 единицы артиллерийского вооружения, и два комплекса ПВО.

Министр отдельно отметил, что “нейтрализованы 309 военных” сирийской армии, а удары турецких ВС в Идлибе “продолжаются в соответствии с разработанным планом”.

Акар напомнил, что решение о массированных ударах по сирийским силам было принято после того, как в Идлибе погибли 33 турецких военных. “Это нападение произошло, несмотря на то, что расположение наших войск (в Идлибе) заранее координировалось с Российской Федерацией. Удары (по турецким солдатам) продолжались, несмотря на наши предупреждения. Была атакована машина скорой помощи. И хочу отметить, что во время нападения в районе расположения наших сил не было никаких вооруженных группировок”, — сказал он.

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Фрегаты “Адмирал Макаров” и “Адмирал Григорович” с ракетными комплексами “Калибр-НК” утром 28 феврале начали переход из оккупированного РФ Севастополя в Средиземное море. Днем они прошли через пролив Босфор, сообщает Daily Sabah.

В Черноморском флоте России ранее сообщили, что корабли присоединятся к постоянной группировке ВМФ России в Средиземном море — там находится фрегат “Адмирал Эссен”, также оснащенный “Калибрами”. В Минобороны России не уточняли, идет ли речь о плановой передислокации кораблей.







