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28-02-2020, 10:00
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Собаку с коронавирусом поместили на карантин в Гонконге

В Гонконге домашнюю собаку поместили на карантин после того, как тестирование показало слабо положительный результат на новый коронавирус. Об этом сообщает CNN.

"Власти Гонконга поместила домашнюю собаку в карантин после того, как она получила "слабо положительный" результат на коронавирус", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что хозяин собаки был больным коронавирусом, а результаты теста пероральных, назальных и ректальных образцов собаки оказались слабо положительными.

"Собака не имеет никаких соответствующих симптомов", - указано в сообщении.

При этом указано, что нет доказательств того, что домашние животные могут быть заражены вирусом COVID-19 или могут быть источником заражения людей. Департамент сельского хозяйства, рыбалки и охраны окружающей среды Гонконга проведет тщательный мониторинг состояния собаки и соберет образцы для тестирования, чтобы подтвердить, действительно ли собака была заражена вирусом, или это является следствием загрязнения окружающей среды на рте и носе собаки.

Напомним, промежуточными животными-носителями коронавируса COVID-19 могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которых еще не идентифицированы.



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