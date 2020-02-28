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За что боролись: в Украине суббота больше не будет выходным днем

В Украине суббота не выходной, а отпуск будет 30 дней - именно такие нововведения предусматривает новый Трудовой кодекс. В правительстве планируют ввести новое трудовое законодательство, которое должно создать 1 млн рабочих мест, уменьшить безработицу и вывести зарплату из тени.

Трудовой договор будет обязательным. Будут заключать даже с сезонными рабочими и фрилансерами, которые работают удаленно. А также со студентами, которые могут выполнять работу не весь день. Всего будет семь видов сделок.

Главные изменения:

- отпуск 30 дней в году вместо 24;

- рабочая неделя увеличена до 6 рабочих дней (решает работодатель);

- возможность увольнять сотрудников с предприятий без объяснения причины;

- отсутствие трудовых книжек.

Источник: reporter



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