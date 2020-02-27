На пороге дефолта, взлет коммунальных платежей и госдолга: турборежим Гончарука

Зарплаты и пенсии украинцев оказались под угрозой, за коммуналку приходят космические платежки, а реформы реализуют только на словах – таковы результаты работы Кабмина Гончарука в первые полгода. OBOZREVATEL собрал топ-5 провалов правительства "слуг".

В Украине полностью провалили выполнения бюджета, планы по доходам срывает и в 2020-м. Разница между тем, что должны получить на этот момент, и что есть сейчас – уже более 20 млрд грн. Такими темпами уже через несколько месяцев придется либо сокращать расходы, либо набирать новые долги, либо объявлять дефолт.



1. Госдолг растет, а ОВГЗ обрушили курс

После снижения уровня госдолга с 2018-го по 2019 год, уже при новом Кабмине, отметка достигла рекордного значения. На 2020-й это 2 трлн 364 млрд (или $96,4 млрд по актуальному курсу доллара).

В 2019-м госдолг составил $84,4 млрд (или 1 трлн 998 млрд грн). То есть в валютном эквиваленте цифра выросла на 14,2%! Кроме того, Минфин в 2019-м выпустил и продал рекордное количество спекулятивных облигаций внутреннего госзайма.

Реальная процентная ставка по ним достигала 33-36%. Так, иностранцы продавали доллары при курсе 27-27,7 грн/$ и покупали на них гривню для покупки ОВГЗ, а государство возвращает деньги за ОВГЗ при курсе в 24,5-25 грн/$.

Это привело к резкому падению курса доллара в Украине. В результате уменьшились валютные выручки экспортеров, таможенные поступления в бюджет.



2. Тарифы обещали снизить, в результате в платежках – огромные суммы

Кабмин за полгода работы не удосужился переписать постановление о методике расчета платежей за коммунальные услуги. С наступлением отопительного сезона отдельным квартирам начали приходить огромные суммы в платежках.

Причина – по закону их обязали платить за соседей. В "Киевтеплоэнерго", где прислали одной из квартир платежку за тепло на 53 тыс. грн, соглашаются – это несправедливо, но действовали они по закону.



3. Бюджет сорвали

Бюджет Украины, согласно данным Минфина, выполнили с дырой в 81 млрд грн. Фактически, произошел внутренний дефолт, когда государство не смогло выполнить свои обязательства, и в декабре 2019 года прекратила все выплаты.

В Украине план поступлений в бюджет с января по декабрь провалили на 105 млрд грн. Фактически в стране объявили внутренний дефолт. Регионы лишились денег. Всему виной – провал на таможне и резкое падение курса доллара.

Кабинет министров перевел распределение средств в ручной режим. Строительные компании, подрядчики, которые получали заказы от государства под конец года, остались ни с чем. Как заявил бывший глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, государство таким шагом рискует полностью потерять доверие бизнеса.



4. Взялся за "схемы", как запахло жаренным

Только спустя полгода работы Алексей Гончарук заявил, что в стране решили избавиться от схем с НДС. Из его слов следует, что до этого, уже с новым руководством, махинации, откаты и скрутки спокойно себе действовали.

Более того, Гончарук неожиданно заявил о начале "переформатирования ГФС". Этот орган ликвидируется в рамках начатой еще прошлым Кабмином реформы. Так, за налоговые поступления уже сейчас отвечает Государственная налоговая служба, а за таможенные платежи – Государственная таможенная служба.

То есть премьер решил заняться органом, которого лишили большинства функций и вскоре ликвидируют.

Что интересно, такие заявление глава Кабмина сделал на следующий день после того, как разные высокопоставленные чиновники слили в СМИ информацию о возможной отставке Гончарука.



5. Социальные программы урезали, реформы проигнорировали

В 2020 году каждый украинец своими налогами заплатит около 10 тысяч гривен на госдолг, включая новорожденных детей и стариков. Бюджет страны подготовило Министерство финансов. А учитывая, что именно они отвечают за долговую политику, деньги на долги фактически забрали у других министерств и ведомств.

Как всегда, больше всего страдает Минсоц. Это ведомство традиционно забирает львиную долю средств (на субсидии, социальные пособия и так далее). Бюджет на субсидии составил всего 47 млрд грн (в 2019-м – около 55 млрд). И это с учетом, что зимой дорожает газ, а после запуска рынка электроэнергии придется повышать тарифы на "ток" для населения.

Единственная "защищенная" статья оказалась "на погашение госдолга". Так, по словам премьера, каждая третья гривня уйдет кредиторам. Это рекордные объемы выплат. Причем такая ситуация ожидается и в следующем году.



