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Вчера, 19:00
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Животных из Национального цирка Украины готовы передать ряду зоопарков

В перечень заведений, которые могут принять на содержание животных, находящихся на балансе Национального цирка Украины, включено несколько зоологических парков и реабилитационные центры. Об этом сообщают в Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины.

Так, сообщается, что рабочей группой по выработке предложений относительно решения проблемных вопросов, связанных с передачей животных, находящихся на балансе государственных цирковых предприятий, в учреждения природно-заповедного фонда, реабилитационные центры, приюты и т.д. проведена предварительная работа по формированию перечня учреждений, которые могут принять на содержание животных, находящихся на балансе Национального цирка Украины.

"По состоянию на сегодня в такой список включены зоологические парки (Киевский, Харьковский и Луцкий), Фельдман Эко-Парк, парк природы "Беремицкое" и реабилитационные центры Международного фонда "FOUR PAWS International". В целом речь идет о всех животных, которые находятся на балансе Национального цирка Украины (96 животных - ред.)", - говорится в ответе.

Также отмечается, что 23 января 2020 года был подписан Меморандум о сотрудничестве между министерством, ГП "Национальный цирк Украины" и общественной организацией, целью которого является консолидация усилий, направленных на гуманизацию в Украине развлекательной деятельности с использованием животных, необходимость защиты животных от жестокого обращения, защиту их естественных прав и создание условий их содержания.

Как сообщалось ранее, в государственных цирковых предприятиях находятся 317 животных (в том числе 96 животных, которые находятся на балансе ГП "Национальный цирк Украины").



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