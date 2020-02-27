В Украине всем въезжающим будут мерять температуру из-за распространения коронавируса

Государственная пограничная служба и Министерство здравоохранения будет проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а в целом на границе 232. Сегодня, к примеру, такими группами было на пункте пропуска "Тиса" осмотрено около 1000 человек. Кроме этого, мы планируем ввести температурный контроль и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской области", - сказал он.

Как отмечается, группы из пограничников и медиков будут дежурить посменно, все они обеспечении необходимыми средствами защиты. В случае, если специалисты зафиксируют человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания - они будут их отправлять на дополнительные обследования.



Напомним



Шестеро граждан Украины хотят эвакуироваться из китайской провинции Хубэй и города Ухань. Всего в регионе, который является эпицентром вспышки коронавируса, пока находится 39 украинцев.



Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил: мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса. По словам Гебрейесуса, сейчас нет "универсального подхода к борьбе с коронавирусом. "Мы должны сосредоточиться на сдерживании и при этом делать все, что можем, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии".

Согласно последним данным ВОЗ, число зараженных новым коронавирусом увеличилось почти на 2 тысячи человек за сутки и приблизилось к 80 тыс. Более 2,6 тыс. заболевших погибли. Самая тяжелая ситуация в Китае, Южной Корее и в Италии.







