Власть меняет закон о труде в интересах бизнеса

Индивидуальные трудовые договоры, гибкий график работы, изменения в процедуре увольнений и предоставлении отпусков, вывод в правовое поле работы фрилансеров, временных работников, максимальная отмена устаревших советских норм, приближение к европейским стандартам - это далеко не все изменения, которые в ближайшее время могут стать обновленной частью трудового законодательства в Украине.

Такие предложения зафиксированы в проекте закона «О труде» №2708, зарегистрированном в парламенте в конце декабря прошлого года. Авторы документа преследуют цель создать условия для легкого трудоустройства, комфортной работы и увеличения доходов украинцев.

Новый законопроект уже стал предметом оживленных обсуждений среди участников рынка. Не создаст ли он дополнительных бюрократических преград и насколько внедрение обновленных норм может упростить работу аграриев — об этом дискутировали представители власти и бизнеса на встрече компаний-членов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».



Рецепт сильной экономики

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, 3,5 млн украинцев работают нелегально. Из них в агропромышленном комплексе — почти 43%, или 1,5 млн человек. Заместитель главы ведомства Юлия Свириденко отмечает, что новый закон о труде поможет вывести их в правовое поле и создать миллион дополнительных рабочих мест до 2024 г.

«Реформа трудового законодательства для нас — одна из приоритетных. По статистическим данным, производительность труда в Украине до сих пор находится на уровне 1991 г. Все потому, что не было создано достаточных стимулов для ее роста», — считает Свириденко.

При этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства добавляет, что экономика Украины остается недоинвестированной. Для ее модернизации необходимо не менее $50 млрд. Эти средства целесообразно вложить в обновление основных средств производства и человеческий капитал — своеобразный «рецепт» роста ВВП и получения сильной экономики.

Обновление трудового законодательства требует фундаментальных изменений, поскольку кардинально законодательство не обновлялось десятки лет: КЗОТ был принят еще в 1971 году. В проекте закона «О труде» есть и минусы, которые надо исправлять, но есть и немало плюсов, и с этим соглашаются как представители бизнеса, так и власти. Работники могут работать легально, имеют возможность заключать трудовые договоры, которые учтут их индивидуальные потребности и обеспечат защиту, дебюрократизируют трудовые отношения.

Для бизнеса это принесет облегчение найма и увольнения работников, документального сопровождения каждого из них, уменьшение прав контролирующих органов.

К примеру, чтобы расторгнуть трудовой договор по инициативе работодателя, он должен либо выплатить компенсацию, либо предупредить о своих намерениях.

«Сейчас это очень сложно сделать. Но если работодатель хочет прекратить сотрудничество, он это сделает в любом случае. Вероятно, с унижением человеческого достоинства, поскольку будет выискивать возможности представить работника в плохом свете. Поэтому мы предложили статьи, которые дают право расторгнуть трудовой договор по инициативе работодателя», — комментирует заместитель министра экономики.

С другой стороны, это уменьшит количество негативных обращений физических лиц в Государственную службу по вопросам труда, а следовательно и количество проверок от инспекторов.



К вам идет инспектор

Проверки — чуть ли не самое больное. Аграрии соглашаются, что в настоящее время полномочия Гоструда слишком широки. Инспекторы без предупреждения могут прийти на предприятие, пообщаться наедине с любым работником в любое время, отстранить его от выполнения обязанностей или наложить штраф при отсутствии возможности идентифицировать личность.

Однако в агропромышленном комплексе производственные участки удалены от административных подразделений. Поэтому у бизнеса возникают вопросы: как быть трактористам в поле или работникам склада, которые не должны приходить на работу с паспортом?

Как один из вариантов предлагается каждому работнику оформить служебные удостоверения. Но Свириденко соглашается, что этот пункт действительно нуждается в доработке, и к нему вернутся после завершения конкурса на назначение руководителя Гоструда.

Аналогично планируется пересмотреть основания для проведения инспекционных посещений. К примеру, убрать из перечня пункт «по обращению депутата».



Договорные отношения

№2 в перечне спорных вопросов — коллективные договоры. В основном они заключаются на крупных предприятиях, например элеваторах или шахтах. С точки зрения бизнеса, коллективные договоры являются пережитком советского прошлого. Вместо этого они должны отражать современные реалии и нормы действующего законодательства или вообще быть отменены, считают аграрии.

До сих пор на практике можно купить элеватор, где действует давно заключенный коллективный договор с отпуском в 60 календарных дней, обязательной тринадцатой зарплатой и не иметь возможности повлиять на изменение этих условий.

Согласно новому законопроекту, коллективные договоры продолжат действовать. Однако бизнес будет иметь возможность также заключить индивидуальные трудовые договоры с каждым работающим. Туда будут внесены график работы и отпуска, почасовая оплата и остальные обсуждаемые вещи.

При этом список трудовых договоров, которые можно заключать с рабочими, существенно расширится. Например, появятся сезонные договоры или договоры с нефиксированным временем.

Увеличение заработной платы или перевод на новые позиции вместо приказа будет руководствоваться дополнительным соглашением.



Профессии настоящего

Динамичное развитие бизнеса, и аграрного в том числе, сочетание с IT-технологиями не меньшими темпами способствует возникновению новых профессий. В Украине действует достаточно широкий классификатор, который насчитывает 12 тыс. профессий. Однако многие из них сегодня устарели. Новые обязанности часто невозможно подогнать под один из вариантов.

Поэтому следующая задача, которую ставит бизнес перед властью, — привести классификатор профессий к современным реалиям. Для этого компании готовы включиться и внести свои предложения.

Между тем, новый законопроект содержит положения, которые приветствуют абсолютно все участники рынка. Речь идет об отмене устаревших нормативных актов 1974-77 гг.

На днях рабочая группа комитета Верховной Рады на своем заключительном заседании рассмотрела законопроекты, которые предусматривают изменение трудовых отношений в Украине, и согласилась, что их необходимо существенно доработать. Итак, реформа трудового законодательства уверенно продвигается. Каким оно будет в ближайшем будущем — следите вместе с AgroPortal.ua.

Источник: agroportal







