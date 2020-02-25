Кодирование телеканалов более серйoзная проблема, чем думает Нацсовет

Кодирования сигналов украинских телеканалов по факту привело к тому, что все семьи, кто пользовался пиратскими спутниковыми "тарелками" (сколько таких? Кто считал?) Сейчас смотрят российские телеканалы, написал на своей странице в facebook Игорь Кондратюк.

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"...І проблема – набагато серйозніша, ніж думають власники телеканалів та Нацрада, чи не так, Сергій Костинський та Валентин Коваль?

Бо ця проблема – не боротьба з піратством, а зомбування українського населення телепродуктом країни-агресора. Іншими словами: закодувавши телеканали, країна повинна люто боротися з нелегальними супутниковими антенами на дахах. Інакше за 5 років після початку кодування “насєлєніє” не зрозуміє чому ЗСУ раптом має захищати кордони України! P.S. Про Крим та окуповані території Донбасу я вже мовчу: вони тепер не мають можливості бути в українському інформаційному просторі..."







