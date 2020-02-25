Трагедия MH17: нидерландские следователи заявили, что у них есть свидетель запуска ракеты

В международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты по малайзийскому Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом заявил нидерландский следователь, глава JIT Фред Вестербеке для американского общественно-политического телешоу "60 минут" на канале CBS.

Так, Вестербеке на вопрос о том, есть ли у следствия "очевидцы запуска ракеты", - ответил "да".

"Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их", - сказал следователь.

Он также заявил, что нет сомнений в том, что ракетная система "БУК", с помощью которой был произведен выстрел, принадлежала 53-й бригаде вооруженных сил Российской Федерации.

Вестербеке также заявил журналистам, что Россия вообще не помогала в расследовании в течение последних пяти лет.

"Потому что они должны были дать нам всю информацию и все доказательства, которые нам нужны в этом сложном расследовании... Они должны были сказать нам на второй день после того, как это произошло... что они должны были сказать нам: "Мы сделали ошибку" или "Мы сделали то, чего не должно было случиться". Они должны были выйти вперед. Это то, что они должны были сделать, и они никогда не делали этого", - сказал следователь.

Напомним: 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс "Амстердам - ​​Куала-Лумпур". Большинство погибших - 196 человек - были гражданами Нидерландов.

Судебное разбирательство по делу о катастрофе MH17 состоится 9 марта 2020 году в суде в Гааге.







